Wereldbekerzege Shiffrin op super-G

Mikaela Shiffrin heeft zondag de wereldbekerwedstrijd in Lake Louise gewonnen. De 23-jarige Amerikaanse skiester was de beste op de super-G. Shiffrin bleef de Noorse Ragnhild Mownickel 77 honderdsten van een seconde voor. De Duitse Viktoria Rebensburg werd derde.

Voor Shiffrin was het haar 46e wereldbekeroverwinning. In de wereldbekerstand heeft ze al meer dan tweehonderd punten voorsprong op nummer twee Michelle Gisin uit Zwitserland.

In Beaver Creek ging de winst op de reuzenslalom naar de Duitser Stefan Luitz. Het was zijn eerste zege in het wereldbekercircuit. De Oostenrijker Marcel Hirscher werd tweede op 0,14 seconden. Thomas Tumler uit Zwitserland zette, op 0,51 van Luitz, de derde tijd neer.