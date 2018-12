Bram Chardon wint wereldbeker in Boedapest

Menner Bram Chardon heeft zijn tweede overwinning geboekt in de wereldbeker vierspannen. De 25-jarige zoon van veelvoudig wereldkampioen IJsbrand Chardon schreef de wereldbekerwedstrijd in Boedapest op zijn naam. Vader IJsbrand moest genoegen nemen met de vijfde plaats.

De jonge Chardon boekte vorig jaar zijn eerste wereldbekerzege in Mechelen. Hij legde in Boedapest tijdens de eerste ronde al de basis voor zijn tweede overwinning. Chardon hoefde als laatste starter in de tweede omloop geen risico’s meer te nemen omdat zijn concurrenten Jérôme Voutaz uit Zwitserland en de Hongaar József Dobrovitz de nodige fouten maakten.

,,Het span liep twee rondes heel goed, ondanks het feit dat de bodem echt zwaar was”, zei Chardon, die in het wereldbekerklassement opklom naar de vierde plaats. Zijn vader staat tweede, achter de Australiër Boyd Exell.