Canadese coureur Latifi reserve bij Williams

De Canadese autocoureur Nicholas Latifi is in 2019 test- en reserverijder bij het Formule 1-team Williams. De 23-jarige Latifi zal volgend jaar bij zes grands prix op vrijdag de eerste vrije training rijden, meldde de Britse renstal.

Latifi komt over van Racing Point Force India, waar hij afgelopen seizoen fungeerde als test- en reservecoureur. Tevens racete hij in de Formule 2. ,,Het is voor mij een geweldige kans meer ervaring op te doen in de Formule 1”, aldus de Canadees.

Williams heeft een beroerd seizoen achter de rug met de coureurs Lance Stroll en Sergej Sirotkin. Het team behaalde slechts 7 WK-punten en eindigde als laatste in het kampioenschap.

Voor 2019 zijn twee nieuwe wedstrijdrijders aangewezen, de Pool Robert Kubica en de Brit George Russell.