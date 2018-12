Dumoulin opnieuw wielrenner van het jaar

Tom Dumoulin is in Den Bosch voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. De Limburger was wegens ziekte niet aanwezig in de Maaspoort, waar het Wielergala dit jaar werd gehouden. Hij kon daarom de bijbehorende Gerrit Schulte Trofee niet in ontvangst nemen. Dumoulin werd dit jaar tweede in zowel de Giro d’Italia als de Tour de France.

De 28-jarige renner van Sunweb werd vorig jaar ook gekroond tot Sportman van het Jaar. Dat zal dit keer niet gebeuren, want Dumoulin behoort niet tot de genomineerden.

In de Giro, de ronde die hij vorig jaar won, moest hij buigen voor de Brit Chris Froome. In de Tour bleef diens landgenoot Geraint Thomas Dumoulin voor in het eindklassement. Zijn poging de wereldtitel tijdrijden te prolongeren, slaagde niet. In Innsbruck was de Australiƫr Rohan Dennis te snel voor Dumoulin, die vier dagen later in de wegrace als vierde finishte.

,,Ik vind het een beetje onverwacht, zeker met de concurrentie met Mathieu van der Poel, die alles wint in alle disciplines, en Niki Terpstra die de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen”, meldde Dumoulin in een videoboodschap. ,,Het was een topjaar voor het Nederlandse wielrennen, het is mooi om dan als beste renner te worden gekozen.”

Sunwebs teambaas Iwan Spelenbrink nam de prijs in ontvangst en liet nog even in het midden of zijn kopman komend jaar de Giro dan wel de Tour rijdt: ,,We hebben de beslissing bijna genomen, binnen nu en twee weken hebben we dat ei gelegd.”

De Gerrie Knetemann Trofee, bestemd voor de wielrenner met het beste toekomstperspectief, ging naar Harrie Lavreysen. De 21-jarige baanrenner uit het Brabantse Luyksgestel maakte deel uit van de ploeg die dit jaar onder meer de wereldtitel en de Europese titel veroverde op het olympische onderdeel teamsprint.