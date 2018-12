James met LA Lakers richting de top

Los Angeles Lakers heeft de derde overwinning op rij geboekt in de NBA. De basketbalploeg van superster LeBron James versloeg Phoenix Suns met 120-96 en klimt zo richting de top in de westelijke divisie. Met veertien overwinningen tegenover negen nederlagen staan de Lakers nu op de vijfde plaats.

Kyle Kuzma maakte 23 punten, één meer dan James die ook nog eens acht assists leverde en in het vierde kwart rustig aan kant mocht blijven zitten. De 33-jarige Amerikaan, die in de zomer Cleveland Cavaliers verruilde voor de gevallen topclub uit LA, begint het spel van de Lakers steeds meer naar zijn hand te zetten. ,,Ik heb 33 jaar in het oosten gewoond. Toen ik naar het westen verhuisde, veranderde alles, al is het tijdsverschil maar 3 uur”, zegt James. ,,Het duurde even om overal aan te wennen, maar het gaat nu steeds beter.”

San Antonio Spurs versloeg Portland Trail Blazers met 131-118, vooral dankzij het duo DeMar DeRozan (36 punten) en LaMarcus Aldridge (29 punten).