Van der Breggen beste wielrenster 2018

Anna van der Breggen is gekozen tot wielrenster van het jaar. De 28-jarige renster van Boels-Dolmans werd in september in Innsbruck voor het eerst in haar loopbaan wereldkampioene op de weg. In het voorjaar had ze al een serie grote wedstrijden gewonnen waaronder de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Voor haar prestaties ontving ze in de Maaspoort in Den Bosch de Keetie van Oosten-Hage Trofee. Eerder won ze die prijs in 2015 en 2016, het jaar waarin ze de olympische titel op de weg veroverde.

Van der Breggen is, net als haar concurrente Annemiek van Vleuten, ook genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Daarover wordt op 19 december beslist.

Van der Breggen ontving de prijs uit handen van sportminister Bruno Bruins. ,,Wat heb jij deze prijs verdiend. Alleen al door die magistrale wedstrijd die je fietste in Innsbruck”, aldus Bruins. De renster zelf was vooral heel trots. Op de verkiezing en nog steeds op de regenboogtrui die ze met haar wereldtitel verdiende: ,,Het was een jaar waarin heel veel lukte. Het is geweldig dat ik volgend jaar in die trui mag rijden.”

De verkiezing wordt gehouden door Club 48, een vereniging voor oud-renners. Behalve de leden hebben ook de huidige renners die zijn aangesloten bij de belangenvereniging VVBW en wielerfans via een stemming bij De Telegraaf invloed op de uitslag. Bij de mannen won Tom Dumoulin.