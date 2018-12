Voormalig hordeloper Ridgeon directeur IAAF

De internationale atletiekfederatie IAAF heeft een nieuwe directeur. De Brit Jon Ridgeon is de opvolger van de Fransman Olivier Gers, die in maart van dit jaar uit onvrede opstapte. De 51-jarige Ridgeon is een voormalige hordeloper, die op de WK van 1987 in Rome het zilver behaalde op de 110 meter horden. Hij deed mee op de Olympische Spelen van 1988 (Seoul) en 1996 (Atlanta).

Ridgeon is na zijn actieve carrière een succesvolle zakenman geworden, die onder meer aan de basis stond van de Diamond League en sponsordeals ter waarde van miljoenen ponden binnensleepte voor de Britse atletiekbond. ,,Dit is een droombaan. Atletiek is mijn passie ik heb de afgelopen twintig jaar veel commerciële deals kunnen sluiten voor deze mooie sport”, liet hij weten. Ridgeon begint in maart in zijn nieuwe functie.