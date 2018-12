Badmintonbond stuurt bondscoach Madsen weg

De Nederlandse badmintonbond heeft weer afscheid genomen van een bondscoach. De Deen Kent Madsen moet na anderhalf jaar vertrekken omdat de prestaties van zijn pupillen achterblijven bij de verwachtingen. Madsen werd vorig jaar aangesteld als opvolger van zijn landgenoot Kim Nielsen, die na de Olympische Spelen van Rio 2016 vertrok.

,,Helaas gebeurt het in de sport wel eens dat ondanks de goede intenties van alle betrokkenen het niet lukt om samen een sterk team te vormen dat nodig is op wereldniveau te presteren”, zegt de AustraliĆ«r Victor Anfiloff, sinds kort de technisch directeur van de Nederlandse bond. ,,We hebben geen twijfels dat Kent met zijn badmintonervaring spoedig van waarde zal zijn bij een ander programma.”

De Nederlandse selectie staat voorlopig onder leiding van een andere Deen, assistent-bondscoach Jonas Lyduch. Oud-badmintonner Ruud Bosch gaat zich vooral focussen op de dubbels.