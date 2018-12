Boston Red Sox gaat wel naar het Witte Huis

De honkballers van Boston Red Sox gaan naar het Witte Huis voor een huldiging. Als winnaar van de World Series in de MLB ontvingen de Red Sox een uitnodiging van president Donald Trump. Na lang nadenken hebben de Red Sox besloten naar Washington te gaan.

Lang niet alle honkballers staan te springen om Trump te bezoeken, uit onvrede over diens beleid en uitspraken. Volgens voorzitter Sam Kennedy mag iedere speler zelf beslissen of hij meegaat naar Washington. ,,Het is geen verplichting. Maar voor de jongens is het wel een geweldige kans om het Witte Huis te bezoeken en de erkenning te krijgen die ze verdienen”, aldus Kennedy.

Het is al decennialang gebruikelijk dat winnaars van de grote sportcompetities in de Verenigde Staten naar het Witte Huis gaan. Sinds Trump daar zetelt, is het traditionele bezoek echter al een paar keer gecancelled. Zo weigerde een flink aantal basketballers van Golden State Warriors vorig jaar na het winnen van de NBA naar het Witte Huis te gaan. Trump trok daarop de uitnodiging voor het hele team in. De Warriors wonnen de NBA dit jaar opnieuw. Ze kregen nu helemaal geen uitnodiging voor een huldiging.

De Red Sox mogen komend voorjaar wel naar Washington komen. Manager Alex Cora gaat in ieder geval mee, hoewel de Puerto Ricaan vorig jaar boos was op Trump vanwege diens uitlatingen over het eiland. Cora verweet de Amerikaanse president toen een gebrek aan respect. ,,Ik ben het niet eens met veel dingen die hij over ons zegt, maar hij is de president van de Verenigde Staten en ik respecteer hem. Ik ga dus”, aldus Cora.