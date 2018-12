Deelnemersveld Wijk aan Zee rond met Rapport

Met de toevoeging van de Hongaarse grootmeester Richárd Rapport is het deelnemersveld voor het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee rond. De 22-jarige Hongaar kreeg het veertiende en laatste startbewijs voor de mastersgroep. Rapport, die bekendstaat om zijn aanvallende manier van spelen, verraste twee jaar geleden in Wijk aan Zee door de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen te verslaan.

De 81e editie van Tata Steel Chess is van 11 tot en met 27 januari. Zoals de laatste jaren gebruikelijk worden twee rondes buiten Wijk aan Zee gespeeld. De schakers gaan op 16 januari naar Theater De Vest in Alkmaar voor de vijfde ronde, een week later spelen ze de tiende ronde in de Pieterskerk in Leiden.

De Nederlandse inbreng komt van Anish Giri en de 19-jarige Jorden van Foreest, die debuteert bij de masters. Giri (24) moest afgelopen jaar de eindzege na een tiebreak aan Carlsen laten. De Noor komt zijn titel verdedigen en ook de oud-wereldkampioenen Vladimir Kramnik en Viswanathan Anand doen mee.