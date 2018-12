Kipchoge en Ibarguen atleten van het jaar

Eliud Kipchoge en Caterine Ibarguen zijn in Monaco op een bijeenkomst van de internationale atletiekfederatie (IAAF) gekozen tot ’s werelds beste atleten van het jaar 2018. Kipchoge liep dit seizoen onder meer een wereldrecord op de marathon in Berlijn. De 34-jarige Keniaan won ook op de klassieke afstand in Londen. De 34-jarige Colombiaanse Ibarguen won de Diamond League bij het verspringen én het hoogspringen.

Beide atleten werden voor de eerste keer uitgeroepen tot de besten van het jaar.