Waterpolosters winnen van Frankrijk

De Nederlandse waterpolosters hebben in hun tweede wedstrijd in de World League gewonnen van Frankrijk. In Châlons-en-Champagne, in de omgeving van Reims, werd het 18-6 in het voordeel van de formatie van bondscoach Arno Havenga. De periodestanden waren 6-1 3-1 5-2 4-2.

Sabrine van der Sloot maakte de meeste doelpunten, vier om precies te zijn. Vivian Sevenich en Simone van de Kraats waren beiden goed voor drie treffers. ,,We begonnen goed”, keek Havenga terug. ,,Fel en scherp, zoals we hadden afgesproken. Misschien vielen we in de derde periode even wat terug en kregen we te gemakkelijk wat doelpunten tegen. Verder hebben we het goed gedaan, op een paar kleine foutjes na.”

Oranje had de eerste ontmoeting in de reeks thuis verloren van Italië. In groep B staat Oranje daardoor tweede, achter de Italiaansen. De volgende wedstrijd is in januari in Den Haag tegen Hongarije.