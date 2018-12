WK atletiek van 2023 naar Boedapest

Boedapest huisvest in 2023 de WK atletiek. De Hongaarse hoofdstad kreeg dinsdag voorafgaand aan het atletiekgala van de IAAF in Monaco de organisatie toegewezen. Het mondiale evenement wordt gehouden in een nieuw atletiekstadion, dat plaats moet gaan bieden aan 40.000 toeschouwers.

Boedapest huisvestte al twee keer de EK atletiek (1966 en 1998) en twee keer de WK indoor (1989 en 2004). De Hongaren waren kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2024, maar ze trokken zich begin vorig jaar terug vanwege een gebrek aan steun onder de bevolking. Boedapest mag nu een jaar voor de Spelen in Parijs wel de WK atletiek organiseren.

Volgend jaar strijden de atleten in Doha om de wereldtitels, in 2021 gaan ze daarvoor naar de Amerikaanse stad Eugene.