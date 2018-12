Turnbond VS vraagt uitstel van betaling aan

De Amerikaanse turnbond heeft uitstel van betaling aangevraagd. USA Gymnastics moet een ingrijpende reorganisatie doorvoeren als gevolg van het omvangrijke schandaal rond voormalig bondsarts Larry Nassar. Met de gevraagde maatregel wil de turnbond zich beschermen tegen alle schuldeisers, onder wie de vele slachtoffers die een claim hebben ingediend naar aanleiding van de zedenmisdrijven van Nassar.

Nassar is veroordeeld tot bij elkaar 175 jaar celstraf, onder meer voor misbruik van ruim 150 turnsters onder wie viervoudig olympisch kampioene Simone Biles. Het schandaal leidde tot een grote schoonmaak in de leiding van USA Gymnastics. Bestuursleden moesten vertrekken omdat ze bijvoorbeeld meldingen over het misbruik niet serieus namen of met bewijsmateriaal hadden geknoeid.

Het Amerikaans olympisch comité USOC dreigt USA Gymnastics de status als nationale bond af te nemen indien een algehele sanering en reorganisatie uitblijft.