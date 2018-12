Herzog wint bij absentie van Kodaira

Vanessa Herzog heeft bij de derde wereldbeker in Polen de eerste manche op de 500 meter op haar naam geschreven. De Oostenrijkse schaatsster zegevierde op de vrijwel nieuwe ijsbaan in Tomaszów Mazowiecki in een tijd van 37,97. De Russin Olga Fatkoelina eindigde als tweede in 38,07. Het brons was voor haar landgenote Daria Katsjanova (38,29).

Voor Herzog was het de eerste wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter. De Europees kampioene profiteerde van de absentie in Polen van de Japanse Nao Kodaira, de olympisch en wereldkampioene op de 500 meter. De Aziatische schaatsster won dit seizoen de eerste vier wereldbekerraces op de korte afstand, met Herzog steeds als tweede.

De Nederlandse sprintsters kwamen opnieuw niet in de buurt van het podium. Janine Smit reed de dertiende tijd (39,01). Jutta Leerdam kwam met 39,04 uit op de veertiende plek. Femke Beuling belandde met een tijd van 39,63 seconden op de twintigste plaats. De eerste twee wereldbekers in Japan leverden op de 500 meter evenmin een Nederlandse medaille op.