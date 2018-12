Koelizjnikov pakt in Polen goud op 500 meter

Pavel Koelizjnikov heeft bij de wereldbeker schaatsen in Polen de eerste race op de 500 meter gewonnen. De Rus zegevierde in een tijd van 34,83 seconden. De Japanner Ryohei Haga eindigde als tweede (34,98), gevolgd door olympisch kampioen Havard Lorentzen uit Noorwegen als derde (35,10).

Kai Verbij was de beste Nederlander op de vijfde plek (35,24). Dai Dai Ntab reed de negende tijd (35,30). Ronald Mulder eindigde als veertiende in 35,46. Het was zijn eerste wereldbekerrace dit seizoen. Door een longontsteking miste hij de eerste twee wereldbekers in Japan.

Voor Koelizjnikov was het dit seizoen zijn tweede wereldbekerzege op de 500 meter.

Jan Smeekens, nog altijd regerend wereldkampioen op de 500 meter, ontbreekt tijdens de derde wereldbeker in Polen. Hij verblijft momenteel met Team Jumbo in Collalbo voor een trainingskamp. Smeekens won tot dusver als enige Nederlander dit seizoen een wereldbekermedaille op de 500 meter (derde in Tomakomai).

Michel Mulder zegevierde in Polen in de B-groep met een tijd van 35,35.