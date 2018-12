De basketballers van Phoenix Suns raken steeds dieper in de put in de Amerikaanse NBA. De ploeg uit Arizona verloor met 108-86 van Portland Trail Blazers en dat was al de 21e nederlaag van dit seizoen. De Suns bungelen onderaan in de Western Conference.

De Trail Blazers waren in eigen huis heer en meester, met Damian Lillard (25 punten) en Jake Layman (24 punten) als topschutters. Troy Daniels kwam tot 15 punten voor Phoenix.