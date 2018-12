Ook vrouwenteam buiten podium op achtervolging

In navolging van het mannenteam heeft ook de Nederlandse vrouwenploeg bij de wereldbeker schaatsen in Polen de podiumplaats in het klassement van de achtervolging verspeeld. Het trio van Oranje moest tijdens de derde en laatste wereldbekerrace van het seizoen op dit onderdeel genoegen nemen met de vierde tijd (3.07,02). Daarmee zakte Nederland van de tweede naar de vierde plek in de eindrangschikking.

Voor Oranje verschenen Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Lotte van Beek op het ijs. Met Joy Beune in de ploeg eindigden Wüst en Van Beek bij de eerste wereldbeker in Obihiro als tweede. Van Beek belandde met Antoinette de Jong en Beune een week later in Tomakomai op de vierde plaats.

Het ijzersterke Japanse trio, met Miho en Nana Takagi en Ayano Sato, won voor de derde keer op rij. De olympische kampioenen zegevierden in een tijd van 3.02,49. In het wereldbekerklassement eindigde Rusland als tweede en Canada als derde.