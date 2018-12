Shorttrackers snel klaar op mixed relay

De Nederlandse shorttrackers zijn bij de wereldbekerwedstrijden in het Kazakse Almaty op de mixed relay al in de kwartfinales uitgeschakeld. Suzanne Schulting beging een fout en ging de kussens in. Daardoor werd Nederland laatste in de heat.

Op de 1000 en 1500 meter ging het Schulting een stuk beter af. De olympische kampioene plaatste zich op de 1000 meter voor de kwartfinales en op de 1500 meter voor de halve finales. Ook de andere shorttrackers van de mixed relay-ploeg, Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann en Yara van Kerkhof, ging het individueel goed af.

De wereldbekerwedstrijden in Kazachstan zijn na Calgary en Salt Lake City de derde stop.