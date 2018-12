Van der Heijden blijft nuchter na 600 goals

Handbalinternational Laura van der Heijden beleefde op het EK handbal in Frankrijk al een persoonlijke hoogtepunt. In de groepswedstrijd van woensdag tegen Kroatië maakte ze haar zeshonderdste doelpunt voor Oranje. Ze nam het voor kennisgeving aan. ,,Ik hoorde het na afloop. Ik wist het niet, ben nooit zo met dat soort feitjes bezig.”

Het tekent een beetje het karakter van Van der Heijden. De routinier (28) is een echte teamspeelster, treedt niet zo op de voorgrond, maar is als stille kracht een onmisbare schakel in de ploeg van bondscoach Helle Thomsen. ,,Ik ben bijna nooit geblesseerd en ga er altijd voor. Bovendien voel ik me zeer op mijn gemak in de ploeg en geniet echt van onze teamspirit.”

Het EK verloopt tot dusver voortvarend met drie zeges in drie wedstrijden. ,,We zitten lekker in het toernooi. Vooral de eerste wedstrijd tegen Hongarije hebben we goed gespeeld. We hebben het wegvallen van twee belangrijke speelsters, Danick Snelder en Yvette Broch, goed opgevangen.”

Het Nederlands team behaalde twee jaar geleden zilver op het EK; het verloor in de finale van Noorwegen. Oranje treft de titelverdediger op dit EK in de tweede ronde, waarin de ploegen strijden voor een plek bij de laatste vier. ,,Noorwegen heeft hier al verloren van Duitsland en Roemenië, maar dat wil absoluut niet zeggen dat wij nu ook even van ze winnen. Als er iets duidelijk is geworden op dit toernooi is dat het zeer sterk bezet is. Je ziet dat zelfs de beste ploegen een off-day kunnen hebben.”

Roemenië is zondag de eerstkomende tegenstander. Die ploeg bezorgde in de groepsfase Noorwegen zelfs de grootste nederlaag ooit op een EK (31-23). ,,Dat was een enorme verrassing, Roemenië scoort zo makkelijk. Onze dekking wordt tegen die ploeg nog belangrijker dan ze al was”, aldus Van der Heijden.

Duitsland is de derde tegenstander. Daar is Henk Groener bondscoach, de man die tot en met de Spelen van Rio het Nederlands vrouwenteam aanvoerde en naar de wereldtop bracht (zilver op het WK van 2015). ,,We zijn er nog niet mee bezig. Op een toernooi als dit moet je volledig focussen op de eerstvolgende wedstrijd en niet verder kijken. Maar het is duidelijk dat Henk onze ploeg door en door kent.’’