Den Hertog en Schouten snelste in Alkmaar

Sjoerd den Hertog heeft in Alkmaar de zesde marathon in de KPN Marathon Cup gewonnen. De marathonschaatser achterhaalde in de slotfase Mats Stoltenborg en reed in de slotronde van hem weg. Stoltenborg finishte als tweede voor Robert Port.

Voor Den Hertog is het de derde zege van het seizoen. Hij won eerder de openingswedstrijd in Amsterdam en de vijfde marathon in Haarlem. Met de zege vergrootte Den Hertog zijn leidende positie in het klassement.

De marathon bij de vrouwen werd een prooi voor Irene Schouten. De klassementsleidster troefde in de sprint Lisa van der Geest af. Imke Vormeer, die vanwege een procedurele fout de World Cup langebaan in Polen niet mocht rijden, was teruggevlogen en finishte in Alkmaar op de derde plaats.