Joeskov schaatst naar goud op 1500 meter

Denis Joeskov heeft bij de wereldbeker in Polen de 1500 meter op zijn naam geschreven. De Russische schaatser, drievoudig wereldkampioen op deze afstand, zegevierde in een tijd van 1.46,78. De Japanner Seitaro Ichinohe pakte met zilver (1.47,38) zijn eerste individuele wereldbekermedaille. De Zuid-Koreaan Kim Min-seok eindigde als derde met 1.47,85.

Marcel Bosker was de enige Nederlandse deelnemer in de A-divisie. De nummer drie van het WK allround vorig seizoen in Amsterdam reed in Polen de elfde tijd: 1.49,27.

In de B-divisie was Jos de Vos de snelste Nederlander met de vierde tijd (1.50,12). Louis Hollaar reed met 1.50,26 (zesde) een persoonlijk record.

Bij de vorige wereldbeker in Tomakomai was het podium van de 1500 meter nog volledig Hollands, met winnaar Kjeld Nuis, Patrick Roest en Thomas Krol. Het trio van Team Jumbo moest de driedaagse in Polen overslaan vanwege een ingelast trainingskamp in Collalbo. Nuis, olympisch en wereldkampioen op de 1500 meter, moest de leidende positie in het wereldbekerklassement afstaan aan Ichinohe.