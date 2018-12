Opnieuw goud shorttrackster Schulting

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Almaty de 1000 meter gewonnen. Voor de olympisch kampioene was het al haar derde wereldbekerzege op die afstand in dit seizoen. Schulting troefde in de finale de Canadese Kim Boutin en de Zuid-Koreaanse Noh Ah-rum af. Rianne de Vries finishte als vierde.

Lara van Ruijven eindigde als derde in de B-finale.

Sjinkie Knegt moest in de finale bij de mannen genoegen nemen met zilver. De Hongaar Liu Shaoang was net te snel voor de Fries, al was het verschil met het blote oog niet waarneembaar. Brons was voor de Zuid-Koreaan Lee June-Seo. Itzhak de Laat eindigde als tweede in de B-finale.