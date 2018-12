Zilver voor Wüst op 1500 meter

Ireen Wüst heeft bij de derde wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki zilver behaald op de 1500 meter. De olympisch kampioene op deze afstand moest op het Poolse werkijs haar meerdere erkennen in haar Japanse tegenstandster Miho Takagi. De nummer twee van de Winterspelen zegevierde in een tijd van 1.57,32. Wüst finishte in 1.58,21. Het brons ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe (1.58,25).

Wüst was bij de voorgaande wereldbeker op het Japanse buitenijs van Tomakomai nog de snelste. Bij de eerste wereldbeker in het Japanse Obihiro, met Bowe als winnares, moest de Brabantse kopvrouw genoegen nemen met de vierde plaats.

In het wereldbekerklassement kwam Takagi alleen aan de leiding met 168 punten, gevolgd door Wüst (157) en Bowe (156).

Lotte van Beek belandde met een tijd van 2.00,59 op de tiende plek. Melissa Wijfje kwam uit op de zeventiende plaats met 2.01,89.