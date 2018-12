Duitsland groepswinnaar, Oranje door

De Nederlandse hockeyers maken bij het WK in India geen kans meer op de eindzege in groep D. Duitsland won in Bhubaneswar ook het derde en laatste pouleduel. In een enerverende wedstrijd werd Maleisië, de ploeg van bondscoach Roelant Oltmans, met 5-3 verslagen. Daardoor plaatste Duitsland zich direct voor de kwartfinales.

Maleisië kan nog als derde eindigen indien Nederland later op zondag Pakistan met zeer grote cijfers verslaat. Oranje is door de Duitse zege al zeker van de tweede of derde plaats. Met die klassering wacht een extra wedstrijd in de tussenronde, tegen de nummer twee (België) of de nummer drie (Canada) van poule C.

Met Duitsland zijn ook Argentinië, Australië en India als groepswinnaar al zeker van deelname aan de kwartfinales.