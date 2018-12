Europese crosstitel Filip Ingebrigtsen

Na vier jaar is de Europese titel veldlopen bij de mannen eens niet naar een Turk gegaan. De Noor Filip Ingebrigtsen won de cross over 10.300 meter in Safaripark Beekse Bergen.

De Noor trok in de laatste ronde hard door en wist zich in de laatste meters los te maken van de Belg Isaac Kimeli. De Turk Aras Kaya, winnaar van het goud in 2016, moest genoegen nemen met de bronzen plak. De Turkse titelverdediger Kaan Kigen Ă–zbilen eindigde als vierde.

Filip is de oudere broer van Jakob Ingebrigtsen, die eerder op de dag won bij de junioren. De pas 18-jarige Jakob is eigenlijk sneller dan Filip, want hij won afgelopen zomer goud bij de grote mannen op zowel 1500 als 5000 meter bij de EK baanatletiek in Berlijn. Jakob had graag ook de cross bij de elite meegedaan, maar dat mocht niet van de Europese atletiekbond.

Zijn 25-jarige broer Filip, een specialist op de 1500 meter, won verrassend. ,,Dit was eigenlijk veel te lang voor mij, maar ik probeer mijn zwakke kanten te verbeteren en dan is dit wel de manier om het te doen”, zei Filip Ingebrigtsen. ,,Twee medailles in de familie ja; we komen van de westkust in Noorwegen en daar waait en regent het ook altijd, dus dat zal het wel zijn.”

Michel Butter en Khalid Coukoud speelden geen rol van betekenis op het drassige parcours. De Nederlandse troeven eindigden ver buiten de top tien op respectievelijk de 28e en 38e plaats.