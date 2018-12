Hersenschudding handbalster Groot op EK

Aanvoerster Nycke Groot van het Nederlands vrouwenhandbalteam heeft vermoedelijk een hersenschudding opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Roemenië op het EK in Frankrijk. De spelmaker van Oranje viel na 7 minuten uit in het duel in Nancy. Ze kreeg bij een aanval van haar eigen ploeg de knie van Debbie Bont tegen haar achterhoofd.

Met een pijnlijke grimas verliet Groot de zaal en keerde niet meer terug. Volgens de woordvoerster van het team moet de belangrijke international na de wedstrijd een zogeheten hersenschuddingsprogramma doen om te bepalen wat de ernst is.

Oranje leidde bij rust met 11-10.