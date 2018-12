Hockeyers met royale zege naar tussenronde

De Nederlandse hockeyers hebben zich bij het WK in India goed hersteld van de ontnuchterende nederlaag tegen Duitsland (1-4). De laatste groepswedstrijd tegen Pakistan in Bhubaneswar leverde een ruime overwinning op: 5-1. Voor Oranje kwamen Thierry Brinkman, Valentin Verga, Bob de Voogd, Jorrit Croon en Mink van der Weerden tot scoren.

De ploeg van bondscoach Max Caldas eindigde in de groep achter Duitsland als tweede. Ook nummer drie Pakistan mag verder in het toernooi.

Nederland speelt in de tussenronde van het WK dinsdag tegen Canada, de nummer elf van de wereldranglijst. Voor Oranje mag dat duel geen al te grote problemen opleveren. Daarna wacht het gevaarlijke India, dat als gastland tot dusver opvallend goed presteert.

Nederland wist voor het begin van het afsluitende groepsduel al dat de eindzege er in poule D niet meer inzat. Duitsland had ook de derde wedstrijd gewonnen (5-3 tegen het uitgeschakelde Maleisië) en was daarmee zeker van directe plaatsing voor de kwartfinales. Voor Oranje stond tegen Pakistan alleen de tweede plaats nog op het spel. Niet onbelangrijk, want voor de nummer drie zou het sterke België de volgende tegenstander zijn.

Na de nederlaag tegen Duitsland (1-4) was er in het Nederlandse kamp van paniek geen sprake. ,,Er is niks aan de hand, de statistieken waren in ons voordeel, we waren alleen niet scherp in de uitvoering”, was één van de geruststellende conclusies van Caldas. Een revanche tegen Pakistan was niettemin nodig om het geslonken vertrouwen bij Oranje weer wat op te vijzelen.

Nederland startte sterk, maar na de openingstreffer van Brinkman uit een fraai opgezette aanval werd het spel van Oranje slordig. Pakistan dwong een serie strafcorners af waaruit Umar Bhutta tot scoren kwam (1-1). Dankzij Verga, na goed werk van Seve van Ass, ging Nederland alsnog met een voorsprong de rust in (2-1). Na de pauze speelde Oranje bij vlagen als een medaillekandidaat. De Voogd, Croon en Van der Weerden drukten het technische en fysieke overwicht in de eindstand uit: 5-1.