Kramer nog onzeker over deelname in Thialf

De deelname van schaatser Sven Kramer aan de vierde wereldbeker komend weekeinde in Heerenveen is onzeker. De 32-jarige Fries is nog niet hersteld van een hardnekkige rugblessure, die hem vooral dit seizoen dwarszit. Hij keerde vorige maand vervroegd terug uit Japan na een teleurstellend optreden tijdens de eerste wereldbeker. Sindsdien werkt hij aan zijn rentree, al stond hij de afgelopen periode nog niet veel op het ijs.

,,Het gaat langzaam beter”, zei Kramer tegen de NOS tijdens het trainingskamp van Team Jumbo in het Italiaanse Collalbo. ,,Maar voor een topsporter is het natuurlijk nooit snel genoeg. Het gaat met vallen en opstaan. Als het een risico zou zijn om in Thialf aan de start te verschijnen, doe ik het niet. Maar gaat het goed, dan doe ik het wel. Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik eind december bij de NK afstanden weer in redelijke doen ben.”