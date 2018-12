Krumins: teamgoud mooie troostprijs

Atlete Susan Krumins ging bij de EK veldlopen in Safaripark Beekse Bergen zoals altijd voor goud, maar zelfs het brons was haar niet gegund. ,,Ik ben toch te hard gestart. In die laatste ronde ging het niet meer, ik had mezelf kapot gelopen’’, vertelde de 32-jarige Nijmeegse aan de finish.

Toch was er tevredenheid na de drassige race. ,,Dat we met het team het goud winnen, is een mooie troostprijs. Ik ben ook echt trots op die andere meiden, want het is toch wel heel gaaf op het hoogste schavot te staan in eigen land.”

Krumins had negen jaar geen cross gelopen, een discipline waarop ze tien jaar geleden nog Europees goud veroverde bij de beloften (onder 23). ,,Ik geloof niet dat ik ritme miste, het was meer dat dit gewoon een zwaar parcours was. Vooral de bochten waren glibberig door de modder en dan kwam je bijna stil te staan. Je moest jezelf steeds weer op gang trekken en daar ging ik aan kapot’’, zei de Nijmeegse winnares van het zilver op de 10.000 meter bij de afgelopen EK op de baan in Berlijn.

Het goud in de landenwedstrijd kwam mede op het conto van Jip Vastenburg, die in de slotfase sterk kwam oprukken en als vijfde over de meet kwam, op een kleine halve minuut van Krumins. ,,Ik ben zo blij. Dit was een optimale race en het resultaat is bevrijdend na drie jaar teleurstelling op teleurstelling”, glunderde ze. ,,Rust nemen na een periode van stress heeft me goed gedaan, dat blijkt nu. Ik heb het weer voor elkaar in mijn kop en ook het lichaam is weer op orde.’’

De elfde plaats van Maureen Koster zorgde ervoor dat de Nederlandse equipe het goud weggriste voor erkende crossnaties als Groot-Brittannië en Duitsland. Ook al heeft de landenstrijd minder aanzien dan de individuele titelstrijd, het was toch een knappe prestatie omdat Nederland zijn beste atlete miste. Sifan Hassan, in 2015 nog Europees crosskampioene, ontbrak in Beekse Bergen.