Mannenploeg wint wereldbeker op teamsprint

De Nederlandse mannenploeg heeft in Polen de wereldbeker op de teamsprint veroverd. De drie schaatsers van Oranje (Michel Mulder, Dai Dai Ntab en Kai Verbij) hadden in de derde en laatste manche van het seizoen voldoende aan de tweede plek voor de eindzege in het klassement.

Nederland reed een tijd van 1.21,43. Alleen Noorwegen was iets sneller (1.21,27). Rusland eindigde op de derde plaats in 1.21,74.

Als laatste rijder kwam Verbij in de derde en laatste ronde nog even in de problemen. Hij ging in de buitenbocht bijna onderuit, maar wist zich goed te herstellen.

Nederland won dit onderdeel in Obihiro (met Kjeld Nuis voor Ntab) en eindigde in Tomakomai als tweede (met Nuis voor Michel Mulder).