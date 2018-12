Rotterdam wil Tourstart opnieuw organiseren

Rotterdam wil de Tour de France opnieuw naar de stad halen. De gemeente heeft zich bij organisator ASO gemeld voor de proloog in 2023, 2024 of 2025. Rotterdam was in 2010 de startplaats van de Tour. Bijna een miljoen mensen bezochten de stad toen.

,,Onze stad is bij uitstek geschikt voor dit soort grote internationale evenementen. We willen dit echter niet alleen doen. Voor deze evenementen zoeken we de samenwerking met de andere grote steden in het land en met de gebieden om ons heen. We willen dat deze evenementen van heel Nederland worden”, zegt Sven de Langen, wethouder sport van Rotterdam. Om de samenwerking tot stand te laten komen, is de gemeente Rotterdam het project ‘Rotterdam Demarreert’ begonnen.

Komend jaar is de start van de Ronde van Frankrijk in Brussel. Daarvoor is gekozen als eerbetoon aan Eddy Merckx. In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de Belg zijn eerste Tour wist te winnen.