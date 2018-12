Schulting grijpt naast tweede goud

Suzanne Schulting is er net niet in geslaagd een tweede gouden medaille te veroveren bij wereldbekerwedstrijden shorttrack in Almaty. De olympisch kampioene op de 1000 meter eindigde op de 1500 meter als tweede achter de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong. Het verschil tussen beiden was minder dan een tiende van een seconde. De Canadese Kim Boutin zat in de buurt maar moest genoegen nemen met brons. Rianne de Vries eindigde in de B-finale als derde.

Schulting had zaterdag wel het goud gepakt op de 1000 meter, haar derde zege van dit seizoen al op die afstand.

Sjinkie Knegt bleef in de finale op de 1500 meter net buiten de medailles. De Fries, zaterdag goed voor zilver op de 1000 meter, eindigde als vierde achter een compleet Zuid-Koreaans podium. Kim Gun-woo (goud), Hong Kyung-hwan (zilver) en Lee June-seo (brons) verdeelden de medailles.