Skeletonster Bos opent met negende plaats

Skeletonster Kimberley Bos is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen als negende geëindigd. Dat gebeurde in het Letse Sigulda waar de zege ging naar de Russin Elena Nikitina. Die was met 52,51 seconden goed voor een baanrecord. De tweede plaats was voor de Canadese Elisabeth Maier, het brons ging naar de Duitse Tina Hermann.

Bos, afkomstig uit Ede, werd begin dit jaar achtste bij de Winterspelen van Pyeongchang. Volgende week zijn de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Winterberg.