Wester: dekking stond als een huis

Keepster Tess Wester van het Nederlands vrouwenhandbalteam had op het EK in Frankrijk nog geen glansrol gespeeld. De eerste drie groepswedstrijden liet ze voor haar doen nog veel ballen door, maar tegen Roemenië richtte ze zich op. Met vijftien sterke reddingen werd ze na de verdiende zege van 29-24 uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. ,,Zo zie ik mezelf ook graag”, zei ze voor de camera van Ziggo Sport ,,Maar ik kan alleen maar zo goed keepen als het goed staat in de dekking. Het is een wisselwerking en de dekking stond als een huis.”

De zege op Roemenië was de vierde op rij en Oranje zette er een grote stap mee naar de halve finales. ,,Alles kan in handbal, we zijn zover nog niet. Eerst komt Noorwegen en dat is een pittige tegenstander”, zei Wester.

Noorwegen is titelverdediger en de absolute grootmacht in het handbal. Nederland verloor al twee keer een finale van de Noorsen, op het WK van 2015 en op het vorige EK van 2016.