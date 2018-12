Zilver shorttrackster Van Ruijven op 500 meter

Shorttrackster Lara van Ruijven heeft bij wereldbekerwedstrijden in Almaty het zilver gepakt op de 500 meter. De Nederlandse passeerde na een tumultueuze finale als tweede de finish achter de Hongaarse Petra Jaszapati. Het brons was voor de Poolse Natalia Maliszewska.

De Russische Sofia Prosvirnova werd gediskwalificeerd. Ze had Van Ruijven onderuit geschaatst, waarbij alleen Jaszapati overeind bleef. Eenmaal opgekrabbeld werd Van Ruijven, die vorige maand in Calgary voor het eerst een wereldbekerwedstrijd had gewonnen, alsnog tweede. Yara van Kerkhof won de B-finale.