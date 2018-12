Zwaarste nederlaag ooit voor Chicago Bulls

De basketballers van het ooit toonaangevende Chicago Bulls hebben in het eigen United Center een pijnlijke avond beleefd. Het team, toch al niet op dreef dit seizoen, leed tegen Boston Celtics de grootste nederlaag uit de clubgeschiedenis in de profcompetitie NBA. De Celtics wonnen met 133-77, een marge die de ploeg ook nooit eerder bereikte.

Boston opende het duel met 17 punten op rij en stoomde daarna door naar de vijfde overwinning op rij. Jaylen Brown, begonnen op de bank, was de topschutter met 23 punten. Halverwege was de stand al 64-43 in het voordeel van Boston, dat daarna alleen maar verder wegliep.