De Bakker meldt zich af voor NK in Alphen

Thiemo de Bakker heeft zich afgemeld voor de NK tennis in Alphen aan den Rijn. De nummer 3 van Nederland ondervindt hinder van een knieblessure. De Bakker haalde in 2014 de finale van de NK, waarin hij verloor van Robin Haase.

De start van het nieuwe tennisseizoen komt niet in gevaar voor de 30-jarige De Bakker, die wel het kwalificatietoernooi van de Australian Open laat schieten. De mondiale nummer 232 kiest ervoor om challengertoernooien in de Verenigde Staten te spelen.

Haase is deze week bij de NK als eerste geplaatst en heeft een bye in de openingsronde. In de kwartfinales treft hij Justin Eleveld of Ryan Nijboer. Bij de vrouwen voert Richèl Hogenkamp de plaatsingslijst aan. Kiki Bertens doet niet mee.