‘Wielerbond voerde extreme controle uit’

De Britse wielerbond heeft extreme controle uitgevoerd op het leven van de sporters. Dat zei de voormalige Europese sprintkampioen Jess Varnish dinsdag voor een rechtbank in Manchester.

Ze heeft de wielerbond voor de rechter gedaagd omdat ze vindt dat ze slachtoffer is van seksuele discriminatie en ten onrechte als sporter buitenspel is gezet.

Varnish werd niet opgenomen in de olympische ploeg voor de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ze zei dat ze slachtoffer was geworden van pesterijen en seksistische taal met name van technisch directeur Shane Sutton, die in april 2016 ontslag nam. Na een onafhankelijk onderzoek naar discriminerende taal werd hij schuldig bevonden.

Varnish vertelde dat de bond regelmatig bloedtests afnam, social media van renners controleerden en coaches zouden tijdens trainingskampen bij de deur van het hotel hebben staan luisteren of iemand al sliep.

Volgens de Britse bond werd alleen op grond van haar prestaties afscheid genomen van Varnish. Maar de renster bestrijdt dit.