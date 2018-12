Zelfde achttien wielerteams in WorldTour

Dezelfde achttien WorldTour-teams komen volgend seizoen uit in de hoogste categorie van het wielrennen. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI dinsdag bevestigd.

Het Poolse CCC neemt de licentie over van het afgehaakte BMC. Verder veranderde er niets in de top van de wielersport. De Nederlandse inbreng komt weer van Jumbo, dat komend seizoen in het peloton rijdt als Jumbo-Visma.

Het aantal pro-continentale ploegen bedraagt 25, twee minder dan vorig seizoen. Met het Deense Riwal Readynez, het Portugese W52/FC Porto en het Belgische Corendon-Circus kwamen er drie nieuwe teams bij. Vijf ploegen vielen af. Het Nederlandse Roompot is samengegaan met het Belgische Veranda’s Willems-Crelan.

De WorldTour-teams: AG2R La Mondiale (Fra), Astana (Kaz), Bahrain-Merida (Bah), BORA-hansgrohe (Dui), CCC (Pol), Deceuninck-Quick Step (BEL), Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale (VSt), Groupama-FDJ (Fra), Lotto Soudal (Bel), Mitchelton-Scott (Aus), Movistar (Spa), Dimension Data (ZAf), Katusha-Alpecin (Zwi), Jumbo-Visma (Ned), Sky (GBr), Sunweb (Dui), Trek-Segafredo (VSt) en UAE Emirates (VAE).