Clement zet punt achter wielerloopbaan

Stef Clement (36) heeft zijn wielercarrière beëindigd. De tijdritspecialist reed sinds mei van dit jaar al geen koers meer vanwege lichamelijke klachten. Na een uitgebreid medisch onderzoek heeft de Tilburger besloten dat hij niet meer terugkeert op de fiets. ,,Het is niet de manier waarop ik mijn carrière had willen afsluiten. Een comeback was echter niet verantwoord”, zegt Clement, die bij Team Jumbo-Visma een andere functie krijgt.

Clement gaat bij Jumbo-Visma aan de slag op het gebied van voeding en promotie. ,,Ik ben de ploeg dankbaar voor deze mogelijkheid en ik kijk ernaar uit om die nieuwe weg in te slaan.”

In 2003 begon de wielerloopbaan van Clement. De Brabander ontpopte zich al snel als een specialist in de ritten tegen de klok. Hij veroverde in 2007 WK-brons op zijn favoriete discipline. De meervoudig nationaal tijdritkampioen reed sinds 2017 voor LottoNL-Jumbo, dat vanaf 1 januari door het leven gaat als Jumbo-Visma.