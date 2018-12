Malestein eist actie tegen overbelasting

De Nederlandse international Angela Malestein deed na de verloren halve finale tegen Frankrijk (21-27) op het EK handbal een dringende oproep aan de Europese bond: doe wat aan de overbelasting van de speelsters. ,,Het is gewoon niet normaal meer, je ziet op dit toernooi zo veel blessures; er moet echt iets veranderen.’’

De rechterhoekspeelster van Oranje zei dat na een wedstrijd waarin de energie bij Oranje wegvloeide in de tweede helft en twee speelsters, Martine Smeets en Jessy Kramer, geblesseerd uitvielen. ,,De meiden waren kapot, gesloopt. Ze hadden echt veel te weinig rust gehad voor deze wedstrijd.’’

Malestein doelde niet alleen op het idiote speelschema op dit EK, waardoor het kon gebeuren dat het Nederlands team vier belangrijke wedstrijden in zes dagen moest spelen, terwijl tegenstander Frankrijk daar negen dagen voor kreeg. De speelster van het Duitse Bietigheim had het ook over de moordende clubcompetities. ,,Ik speel Bundesliga en Champions League. Een dag voordat ik me moest melden bij het Nederlands team op Papendal, speelde ik nog Champions League in Roemenië. Simpelweg omdat er anders geen tijd is om ons op het EK voor te bereiden. We kunnen al zo weinig trainen met elkaar. En na het EK is er amper rust, want een week later gaan de competities weer verder.’’

De 25-jarige Malestein staat niet alleen in haar noodkreet. Bondscoach Helle Thomsen noemde het speelschema op het EK ‘gekkenwerk’. De Spaanse coach Ambros Martin van Roemenië, de tegenstander zondag van Nederland in de wedstrijd om het brons, was helemaal van slag door de zware blessure van Cristina Neagu. De beste speelster van de wereld scheurde in de wedstrijd tegen Hongarije haar kruisbanden af.

Malestein was zelf ook onderwerp van gesprek. De vaste waarde van Oranje belandde na de dikke nederlaag tegen Noorwegen in de hoofdronde op de tribune. Ze werd vervangen door de onervaren Dione Housheer. Voor het duel met Frankrijk haalde Thomsen haar weer terug. Ze greep de nieuwe kans met beide handen aan, want Malestein blonk uit bij Oranje tegen de Françaises. ,,Het waren zware dagen, maar ik ben wel goed opgevangen en heb vertrouwen gehouden. Het gaat hier ook niet om mij, maar om het team. Je wint én verliest als team.’’

Ze weet ook zeker dat Nederland alles gaat geven tegen Roemenië in de strijd om het brons. ,,Al moeten we met één been krom lopen, we gaan ervoor. We mogen trots zijn dat we op dit toernooi weer zo ver zijn gekomen en een medaille kunnen pakken.’’