Wüst met baanrecord naar goud op 1500 meter

Ireen Wüst heeft bij de wereldbeker schaatsen in Heerenveen goud veroverd op de 1500 meter. De olympisch kampioene op dit onderdeel zegevierde met een tijd van 1.53,30. Daarmee verbeterde ze haar eigen baanrecord, dat sinds december 2013 op 1.53,31 stond. Het was tevens een wereldrecord op een laaglandbaan.

De Amerikaanse Brittany Bowe eindigde als tweede (1.54,00). De Russin Jekaterina Sjikhova pakte brons met 1.54,03.

Voor Wüst was het haar tweede wereldbekerzege dit seizoen op de 1500 meter. De 32-jarige Brabantse nam in het klassement de leiding over van de Japanse Miho Takagi, die in Thialf als vierde eindigde (1.54,37).

In de B-divisie zegevierde Joy Beune met een tijd van 1.57,11.

Antoinette de Jong eindigde in de A-divisie op de vijfde plek (1.54,86), gevolgd door Lotte van Beek op de zesde plaats (1.55,20). Melissa Wijfje belandde met een tijd van 1.57,04 op de twaalfde plek.

Wüst reageerde nogal emotioneel op haar triomf in het sfeervolle Thialf. Ze wil aan het eind van het seizoen op de snelle banen van Calgary (WK allround) en Salt Lake City (wereldbekerfinale) een wereldrecord op haar naam krijgen, op de 1500 en/of 3000 meter. De succesvolste olympiër ooit van Oranje kreeg voor eigen publiek de bevestiging dat ze voor dat naar eigen zeggen ,,grote doel” op de goede weg is.