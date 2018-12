Tiebreak in beslissende set Australian Open

De Australian Open heeft voor 2019 tiebreaks ingevoerd in de beslissende set. De organisatie van het Australische grandslamtoernooi laat weten dat het tot dit besluit is gekomen ,,na de meest uitvoerige afweging in de historie van het toernooi”.

Op de Australian Open gaan de mannen in de vijfde set van een partij en vrouwen en de dubbels in de derde set bij 6-6 een zogenoemde ‘supertiebreak’ tot tien punten spelen. De tiebreaks in de andere sets blijven ‘gewoon’ tot zeven punten. In de gemengd dubbel volgt een supertiebreak na twee sets.

Tot nu toe werd in de beslissende set doorgespeeld tot een van de spelers twee games verschil pakte. De nieuwe regel moet voorkomen dat partijen heel lang doorgaan. Tot nu toe kende van de grandslamtoernooien alleen de US Open een tiebreak in de beslissende set. Wimbledon besloot dit jaar voor 2019 een tiebreak in de voeren bij 12-12 in de beslissende set. In 2010 werd daar de partij tussen John Isner en Nicolas Mahut pas na ruim elf uur beslist met 70-68 in de vijfde set.