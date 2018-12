Van Aert loopt warm voor Jumbo-Visma

De eerste kennismaking bij een trainingskamp in Spanje voelde goed voor Wout van Aert. De Belgische wereldkampioen veldrijden tekende eerder deze week dan toch bij Jumbo-Visma, de opvolger van LottoNL-Jumbo dat vrijdag in Veghel de wieler- en schaatstak presenteerde. ,,Het had nogal wat voeten in de aarde. Het was een opluchting toen het rond was”, vertelde Van Aert, wiens ploeg Veranda’s Willems-Crelan buiten zijn medeweten fuseerde met het Nederlandse Roompot. Voor Van Aert het sein zijn contract in te leveren.

Meteen reisde hij naar Spanje om zich aan te sluiten bij zijn nieuwe collega’s. ,,Het voelde als mijn eerste schooldag”, keek Van Aert (24) terug op de korte trainingsstage. ,,Ik heb me verbaasd over hoe de ploeg werkt, hoe ze met alle mogelijke details bezig zijn. Ik ben 100 procent zeker dat ik hier beter kan worden.” Van Aert is tot 1 maart nog als veldrijder actief. Daarna mikt hij op een aantal voorjaarsklassiekers.