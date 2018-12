De Nooijer weg bij hockeysters Bloemendaal

Teun de Nooijer stopt aan het einde van het hockeyseizoen als coach van het vrouwenteam van Bloemendaal. Hij werd in 2016, na een seizoen assistent geweest te zijn, aangesteld als hoofdcoach. Ook zijn assistent André Morees vertrekt.

De beslissing is volgens de club in goed overleg genomen. ,,Het is goed als er een frisse wind komt”, stelt de oud-international. ,,Bloemendaal is natuurlijk mijn club. Ik loop hier al 26 jaar rond. Ik blijf betrokken en beschikbaar.”

Bloemendaal staat op de tiende plaats in de hoofdklasse. Het heeft pas zes punten verzameld.

De 42-jarige Nooijer geldt als een van de beste Nederlandse hockeyers ooit. Hij is recordinternational met 453 wedstrijden voor Oranje. In die wedstrijden maakte hij 217 doelpunten. Hij pakte tweemaal olympisch goud en twee keer zilver.