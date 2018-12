De Ronde met zilver naar wereldbekerfinale

Koos de Ronde heeft zich verzekerd van deelname aan de wereldbekerfinale voor vierspanners. De menner uit Zwartewaal eindigde bij de wedstrijd in Londen als tweede achter de Australische wereldkampioen Boyd Exell. Dankzij de punten die hij in de Engelse hoofdstad verdiende, kan De Ronde een ticket gaan boeken naar de wereldbekerfinale begin februari in Bordeaux.

Vader en zoon Chardon, IJsbrand en Bram, hebben zich ook al geplaatst voor het slotstuk van het seizoen in de Franse stad.

De Nederlandse springruiters konden geen rol van betekenis spelen in Londen. Maikel van der Vleuten maakte met Dana Blue vier springfouten en eindigde als laatste. Doron Kuipers haalde met Charley wel de barrage, maar daarin tikte de combinatie er één balk af. Kuipers eindigde op de zeventiende plaats. De Brit William Whitaker pakte voor eigen publiek de winst.