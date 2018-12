Hazard en Derwael beste sporters in België

Eden Hazard en Nina Derwael zijn in België gekozen tot respectievelijk Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Als aanvoerder van de ‘Rode Duivels’ leidde Hazard de nationale voetbalploeg op het WK naar de derde plaats. Turnster Derwael (18) pakte bij de EK in Glasgow goud op de brug en zilver op de balk. Bij de WK in Doha schreef ze geschiedenis door op brug als eerste Belgische turnster een wereldtitel te pakken.

Hazard en Derwael volgen respectievelijk tennisser David Goffin en meerkampster Nafissatou Thiam op als Sportman en Sportvrouw van het Jaar. Bij de vrouwen eindigde Thiam nu als tweede, Hazard kreeg net iets meer punten dan marathonloper Koen Naert.

Op het Belgische sportgala mochten journalisten hun stem uitbrengen. Ze kozen de jonge wielrenner Remco Evenepoel tot de Belofte van het Jaar. De 18-jarige Evenepoel veroverde bij de WK twee wereldtitels bij de junioren, op de tijdrit en in de wegwedstrijd. Roberto Martinez, de bondscoach van de ‘Rode Duivels’, kreeg in Brussel de prijs voor de Trainer van het Jaar. ,,Ik ben gewoon het gezicht van een heel team”, zei de Spanjaard. ,,Zonder de spelers ben je niks en er zaten 38 mensen in onze staf in Rusland. Ik neem deze prijs in ontvangst in de naam van al deze mensen.”

De Belgische hockeyers werden gekozen tot Sportploeg van het Jaar, zes dagen nadat ze Oranje via shoot-outs hadden verslagen in de finale van het WK. Op dat moment waren alle stemmen voor het sportgala al gegeven. De organisatie besloot de verkiezing voor de Sportploeg van het Jaar echter te heropenen, vanwege de unieke prestatie van de hockeyers. Zoals verwacht leverde dat zaterdag weer een prijs op voor de wereldkampioenen.