Van der Poel wint eenvoudig in Sint-Niklaas

Mathieu van der Poel heeft de Waaslandcross in Sint-Niklaas op zijn naam geschreven. De 23-jarige Nederlander was heer en meester en kwam solo aan na elf ronden. Quinten Hermans werd op 13 seconden tweede, Van der Poels ploeggenoot Tom Meeusen werd derde.

Pas in de vijfde ronde nam Van der Poel het initiatief. Hermans dichtte het gaatje na de eerste tempoversnelling nog, bij de tweede versnelling zag hij Van der Poel wegrijden. Wereldkampioen Wout van Aert en Toon Aerts waren afwezig in Sint-Niklaas.

Sanne Cant pakte eerder de zege in de Waaslandcross. De meeste Nederlandse veldrijdsters kwamen niet aan de start in Sint-Niklaas.