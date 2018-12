Zwitser Yule profiteert van fout Hirscher

De Zwitserse skiër Daniel Yule heeft verrassend de wereldbekerwedstrijd op de slalom in Madonna di Campiglio gewonnen. De 25-jarige Zwitser bleef de Oostenrijkers Marco Schwarz en Michael Matt respectievelijk 0,34 en 0,50 seconde voor.

Slalomspecialist Marcel Hirscher was de snelste in de eerste run en startte daarom als laatste in de tweede manche. De Oostenrijker met Nederlandse moeder verdedigde een voorsprong van 0,14 seconde op de Noor Henrik Kristoffersen, maar die ging al bij het derde poortje in de fout. Hirscher op zijn beurt sneuvelde een poortje later en greep zo naast zijn zesde wereldbekerzege van het seizoen.

Yule vierde zijn eerste overwinning in de wereldbeker. De Zwitser was hiervoor niet verder gekomen dan twee derde plaatsen.